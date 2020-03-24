«Консультативный совет» по Донбассу: за и против

24.03.2020, 22:54, Новости дня

КИЕВ – Очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске о ситуации на Донбассе пройдет в формате видеоконференции, поэтому никаких документов подписывать не будут.

Об этом 24 марта в эфире hromadske заявила народный депутат, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Физически не будет встречи, это будет видеоконференция, и, очевидно, на видеоконференции не могут быть подписаны какие-либо документы, так как их нужно подписать одновременно», – сказала Евгения Кравчук.

Она рассказала о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с народными депутатами «Слуги народа» заверил, что прежде, чем что-то подписывать, обязательно будет встреча с фракцией.

В социальных сетях и украинской прессе обсуждается возможность подписания 25 марта документов о создании так называемого «Консультативного совета» в рамках Трехсторонней контактной группы. По данным ряда экспертов, такой орган легитимизирует переговоры между официальной украинской властью и сепаратистами, и снимает с России статус страны-участницы в конфликте на Донбассе.

Петицию против создания «Консультативного совета» для переговоров с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей на сайте президента Украина поддержали свыше двадцати пяти тысяч человек за пять дней.

«Автор петиции проводит параллели между Донбассом и Приднестровьем, который также реализовали при активном участии замглавы АП РФ Дмитрии Козаке», – сообщает Фокус.ua.

История появления «Консультационного совета»

На странице в Фейсбуке Офиса президента Украины 11 марта отмечается, что в Минске по результатам заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе были достигнуты договоренности по четырем пунктам.

Вопрос введения «Консультативного совета» в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы должен быть рассмотрен «после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции, ФРГ по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате"».

Крым.Реалии – проект Украинской службы «Радио Свобода» объясняет, что такое «Консультативный совет», согласно обнародованному документу.

«В состав этого совета входят десять представителей от Украины и десять ‒ от ОРДЛО. Также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Решение совета имеют лишь рекомендательный характер. Представители ОРДЛО ‒ это 5 вынужденных переселенцев с оккупированных территорий и пять человек, проживающих на оккупированной территории», – отмечается на сайте Крым.Реалии.

По данным издания, заседание «Консультативного совета» проходит в Минске не реже чем раз в день за две недели накануне заседания ТКГ.

Напомним, что 11 – 12 февраля 2015 года в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России был согласован и подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ОБСЕ и непризнанных «республик» в Донецкой и Луганской областях.

В пропрезидентской фракции – треть против

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отмечает, что переговоры с представителями ЛДНР сейчас идут в рамках минского процесса.

«Главные претензии к встрече, которая, скорее всего, завтра не состоится, были о том, что нет никакой гарантии, что со стороны ЛДНР не будет российских боевиков. И очень похоже, что то, что создание такого органа позволила бы России реализовать планы, которых она добивалась – снять с себя ответственность за войну, перейти на уровень наблюдателя, и продемонстрировать, что, мол, украинцы сами начинают переговоры и это внутренний конфликт», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он также напоминает о том, что возможная предстоящая встреча вызвала протест не только политических оппонентов «Консультативного совета», но и внутри пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа».

«Было собрано шестьдесят подписей против, это фактически треть фракции. Некоторые свои подписи отозвали, но 55 остались. Это означает, что протест против создания такого органа есть внутри самой фракции», – подчеркивает Тарас Загородний.

Политтехнолог отмечает, что создание такого органа как «Консультативный совет» может не состояться по объективным причинам – украинская власть занята вопросами голосования по земельной реформе, так называемым «антиколомойским законом», который необходим для сотрудничества с МВФ.

«Шестьдесят народных депутатов, которые не побоялись публично высказаться против этой инициативы, «Европейская солидарность» Петра Порошенко будет также против, и фракция Юлии Тимошенко. Поддерживают идею таких переговоров в «Оппозиционной платформе – За життя!» Юрия Бойко, у них в программе записаны прямые переговоры с Донбассом», – утверждает Тарас Загородний.

О подвижках и угрозах

Эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян считает, что желание создать «Консультативный совет» с участием представителей самопровозглашенных республик можно рассматривать через призму «ряда подвижек и ряда угроз».

«Это консультативная площадка, она не имеет политического или представительского статуса. В переговорах принимают участие жители, выехавшие из Донбасса, или те, кто там остался, – но не боевики, участвовавшие в различных преступлениях. И в этом позитив – не достигнута легитимизация сепаратистских республик и откровенных террористов на переговорах», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Закрепление статуса переговорщиков от представителей оккупационных администраций, по его словам, – это негативная сторона в процессе создания Консультативного совета.

«До сих пор они присутствовали просто как фамилии в общем документе – теперь есть формулировка: полномочный представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Можно, конечно, трактовать это действие, как отказ России от признания в дальнейшем так называемых республик, но с другой стороны – теперь эти представители «официальны» и Россия будет пытаться их «проявлять» в различных процессах в ходе заседания, например, Трехсторонней контактной группы», – отмечает Олег Саакян.

В тоже время, эксперт замечает, что статус России в переговорном процессе по Донбассу не изменился, при этом самопровозглашенные анклавы все также не легализированы.