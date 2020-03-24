Учёные из Томской области предложили для профилактики коронавируса использовать вайду крестоцветную

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24.03.2020, 22:53, Разное

Учёные из Томской области предложили жителям РФ для профилактики коронавируса использовать растения, имеющие высокие антимикробные свойства. Они советуют применять вайду крестоцветную, выделяющуюся полезным воздействием на организм.
В настоящий момент нет эффективного лекарства от коронавируса. Медики применяют различные подходы при лечении пациентов. В РФ также специалисты ведут исследования в попытке создать эффективный препарат. Учёные из Томской области выдвинули собственное предположение, обратив внимание на натуральные компоненты. Вероятно, вакцина от COVID-19 может оказаться токсичной, и влиять на здоровье, а добавки растительного происхождения не имеют противопоказаний. Сотрудники Томского филиала ВНИИ карантина растений и кафедры сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ в данном контексте рассматривают вайду крестоцветную. Это растение уже давно используется в медицине, в том числе традиционной китайской, где из него изготавливают различные эликсиры. Их применяют при лечении гриппа и других инфекционных недугов. Научные работники отмечают, это растение при всех своих свойствах ещё и окажется недорогим.

При необходимости вайду крестоцветную можно выращивать в неприхотливых условиях и в большом количестве. Сейчас специалисты рассматривают расширение исследовательского потенциала растения. Они намерены вывести его новые образцы, чтобы пополнить имеющийся генофонд, пишет ПолитЭксперт.



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