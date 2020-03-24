Кабмин внес в Раду новый законопроект о невозвращении “ПриватБанка” бывшим владельцам

24.03.2020, 22:49, Новости дня

Кабинет Министров Украины внес в парламент проект закона №3260 о внесении изменений в законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект был зарегистрирован 24 марта.

Документ, в частности, предлагает внести изменения в ст. 5 Гражданского процессуального кодекса, где зафиксировать, что бывшие и нынешние собственники банка, права и интересы которых были нарушены вследствие вывода финансового учреждения с рынка, могут рассчитывать на компенсацию ущерба исключительно в денежной форме, а также что признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для отмены такого решения.

Реальный ущерб бывшим или нынешним владельцам банка, как сказано в проекта закона, должен приравниваться к размеру стоимости акций финучреждения в день вынесения Нацбанком решения о неплатежеспособности банка, отзыве его лицензии или ликвидации.

Стоимость акций будет определять “международно признанная аудиторская фирма”, которая отвечает установленным НБУ критериям. Назначать такую фирму должен суд, который рассматривает дело о взыскании причиненного ущерба.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он содержит три основных блока изменений, они касаются:

усовершенствования деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления;

усовершенствования законодательных норм, которые определяют особенности судебного производства по делам о выводе банков с рынка;

усовершенствования законодательных норм, определяющих обновленные механизмы вывода банков с рынка, а также совершенствования механизмов возможного участия государства в этом процессе.

“Как следует из международного опыта, для установления равновесия между частными интересами владельцев банков и общественными интересами, в случае отмены решения о выводе банка с рынка, положение такого банка, которое существовало до принятия решения компетентным органом, не должно восстанавливаться, а средства правовой защиты должны ограничиваться компенсацией в случае, если владельцы банка понесли ущерб (как это предусмотрено законодательством США, Великобритании, Молдовы, Литвы)”, – сказано в пояснительной записке.

Издание “НВ Бизнес” сообщило, что правительство утвердило этот законопроект на заседании 23 марта. В конце прошлой недели документ согласовали с Международным валютным фондом. Проект закона разрабатывали под руководством министра юстиции Украины Дениса Малюськи, который также вел переговоры с МВФ по этому вопросу, выяснило издание.

МВФ настаивает на принятии законопроекта как одном из условий для выделения Украине кредита. Данный законопроект должен гарантировать, что один из системообразующих украинских банков – “ПриватБанк” – не вернут бывшим владельцам.

В декабре 2019 года Кабинет Министров Украины уже вносил в Верховную Раду похожий законопроект №2571, но в начале марте его отозвали.

“ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. Перед национализацией финучреждение было признано неплатежеспособным. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что “ПриватБанк” ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В феврале 2020 года глава правления “ПриватБанка” Петр Крумханзл заявил, что существует “реальный риск” возврата банка бывшим владельцам.

Президент Украины Владимир Зеленский, который до избрания главой государства был бизнес-партнером Коломойского, утверждал, что в вопросе “ПриватБанка” “будет защищать только интересы государства”.