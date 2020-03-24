В Украину скоро прибудет партия наличных долларов – НБУ

24.03.2020, 22:49, Новости дня

В Украину в ближайшее время прибудет партия наличных долларов. Об этом вечером 24 марта сообщила в Facebook пресс-служба Национального банка Украины.

“В ближайшие дни банки смогут пополнить свои кассы наличным долларом. Партия банкнот вскоре должна прибыть в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную”, – заявили в НБУ.

Кроме того, сообщила пресс-служба регулятора, впервые за последние несколько недель Нацбанку не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. “Межбанковский рынок сбалансирован без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7–28 грн/$”, – сказано в сообщении.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку! Сьогодні знову є непогані новини. Вперше за останні декілька тижнів Національному… Posted by Національний банк України on Teisipäev, 24. märts 2020

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С того времени Нацбанк регулярно проводил валютные интервенции на межбанке. 20 марта НБУ сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения упал.

Регулятор считает, что основная причина снижения стоимости украинской национальной валюты – паника.

О том, что банки в Украине испытывают трудности с наличной валютой, 17 марта заявляла первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова. По ее словам, раньше коммерческие банки завозили наличные доллары из-за границы на рейсовых самолетах, но из-за отмены авиасообщения по всему миру из-за пандемии коронавируса НБУ и коммерческим банкам приходится “налаживать другую систему доставки долларов в Украину”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 407 тыс., умерло более 18,2 тыс. человек.

В Украине коронавирус подтвержден у 73 человек, трое из них скончались.