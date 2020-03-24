Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус – СМИ

24.03.2020, 22:49, Новости дня

Бывшего главу Службы безопасности Украины времен экс-президента Виктора Януковича Валерия Хорошковского госпитализировали в Александровскую больницу Киева с подозрением на коронавирус. Об этом 24 марта “Схемам” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщили два высокопоставленных источника, один из них – в правительстве, другой – из близкого окружения Хорошковского.

“Да, двухстороннее воспаление легких. Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден”, – сказал источник в правительстве.

В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациенте.

Сам Хорошковский в комментарии журналистам “Схем” не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

По данным “Схем”, частный самолет Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY–JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев 20 марта.

На вопрос журналиста, контактировал ли Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов после возвращения из Ниццы, он ответил: “Нет”.

О том, что у Хорошковского коронавирус, также сообщал в Facebook народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович.

Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице Posted by Vadim Rabinovich on Teisipäev, 24. märts 2020

Хорошковский – украинский политик, бизнесмен, бывший совладелец телеканала “Интер”.

Занимал должности министра экономики (2002–2004), председателя Государственной таможенной службы (2007–2009), председателя Службы безопасности (2010–2012), министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова в 2012 году. В декабре 2012 года Хорошковский написал заявление об увольнении, мотивировав его несогласием с повторным назначением Азарова на должность премьера.

В конце 2012 года Хорошковский покинул Украину. По данным СМИ, он проживал в Монако. При этом до декабря 2014 года политик являлся членом совета Нацбанка Украины.

По данным журналистов проекта “Схемы”, в 2019 году Хорошковский тайно посещал Офис президента Украины Владимира Зеленского. На пресс-марафоне последний отказался называть причину визита Хорошковского, однако подчеркнул, что на его команду тот не влияет.

В марте в Офисе президента сообщали, что кандидатура Хорошковского рассматривалась на должность премьер-министра Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, три человека умерли, один вылечился. Среди заболевших – нардеп от “Слуги народа” Руслан Горбенко и член группы “Довіра” Сергей Шахов.