 

Старение мозга замедляет ежедневная медитация

24.03.2020, 22:42, Новости дня

Команда ученых обнаружила доказательства того, что замедлить старение мозга способна ежедневная медитация.

В своем новом исследовании специалисты сканировали мозг буддийского тибетского монаха четыре раза за 14 лет с помощью аппарата МРТ. Стоит отметить, что Йонге Мингьюра Ринпоче практиковал медитацию практически каждый день. Также специалисты сканировали мозг добровольцев, которые были близки по возрасту к испытуемому.

Результаты сканирования специалисты отправили в систему искусственного интеллекта. ИИ оценил возраст монаха в 33 года, а группа добровольцев была определена «типичной группой старения».



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