 

Редкое купе от Mercedes-Benz выставили на продажу

24.03.2020, 22:42, Новости дня

В Нидерландах на одном из порталов появилось предложение о продаже уникального экземпляра Mercedes-Benz 560 SEC AMG Widebody W126 1989 года выпуска.

В свою очередь, данный автомобиль отличается примененным 6-литровым бензиновым двигателем, который выдает 385 л.с. мощности. Кроме того, в базовом исполнении автомобиль имеет более упрощенные параметры. Выставленный экземпляр получил улучшенные пружины и амортизаторы, свойственные спортивной технике.

С такими характеристиками разгон до 100 км в час составит около 6 секунд, а предельная скорость автомобиля равна 285 км в час. Что касается внешнего вида, то здесь используется новая решетка радиатора, крупные колесные диски и расширенные арки. Стоимость модели в продаже составила 225 тысяч евро.



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