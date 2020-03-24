МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

24.03.2020, 22:40, Новости дня

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, у некоторых "зашкаливает уровень эгоизма", когда сотрудников внешнеполитического ведомства РФ просят посодействовать в визе для поездки за границу на отдых.

Захарова подчеркнула, что россияне, которые находятся в туристических поездках за пределами страны должны осознать, что после того как списки будут закрыты, наступит их личная ответственность.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мирах инфицировано более 415 тысяч человек, вылечились более 108 тысяч, скончались более 18 тысяч.