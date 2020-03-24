Анализ на антитела поможет понять реальные масштабы пандемии COVID-19

24.03.2020, 22:40, Новости дня

Ученые регулярно пишут и говорят о том, что мы не знаем, как много человек перенесли COVID-19. Люди с легкими формами болезни часто не проходят диагностику, но могут заражать окружающих. Появление тестов для обнаружения в крови антител против нового коронавируса поможет узнать, как часто люди болеют. Научный журналист Гретхен Фогель (Gretchen Vogel) на страницах Science рассказывает, почему это важно.

Тесты, основанные на обнаружении РНК вируса, не могу быть достаточными для того, чтобы полностью понять картину пандемии и разработать максимально эффективную стратегию против нее. Проблема в том, что они могут обнаружить вирус лишь у тех, кто инфицирован. Анализы, выявляющие антитела, могут помочь узнать не только о том, кто болен прямо сейчас. Они дают информацию и болезни, перенесенной в прошлом.

Разные компании спешат разработать и выпустить свои тесты на антитела к новому коронавирусу. Некоторые тесты уже прошли через небольшие исследования и были одобрены к использованию. Но сейчас у исследователей до сих пор нет данных массовых исследований, которые, например, могли бы показать, у какого процента жителей Уханя есть иммунитет к болезни. Ситуация изменится, когда тесты станут более доступными.

Фогель пообщалась с Флорианом Краммером (Florian Krammer), вирусологом из Медицинской школы Айкана. Вместе с коллегами он разработал тест для определения антител к новому вирусу. Ученые выложили в открытый доступ полную информацию, которая требуется для производства этих тестов. Крамер рассказал, чем помогут такие анализы ученым и людям.

Потенциально анализ на антитела может показать, сыворотку крови каких выздоровевших людей можно использовать для лечения тяжело больных пациентов. Еще одним его назначением может быть выявление людей, у которых уже есть стойкий иммунитет против нового коронавируса. Они могли бы принимать активное участие в борьбе с пандемией.

Массовое определение антител к новому коронавирусу даст ученым более точные данные, которые помогут моделировать распространение инфекции и течение пандемии. Оно может более адекватно, по сравнению с ПЦР, определить количество переболевших людей, которые получили иммунитет после легких форм болезни.

Примером практического вопроса, который могут помочь тесты на антитела, может быть открытие школ после карантина. Известно, что у детей редко диагностируют COVID-19. Но уровень заболеваемости среди детей плохо известен, поскольку есть основания ожидать, что они часто переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. Определение антител к вирусу могло бы дать ответ, какой процент детей или учеников школы действительно переболел.

Определение концентрации антител в крови может показать ученым, как долго сохраняется иммунитет к новому коронавирусу. Это важнейшая информация, которая требуется для разработки эффективной вакцины и схемы иммунизации.