ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

24.03.2020, 22:30, Новости дня

Управление ФСБ РФ по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

«Рассекречено дело № 1 о злодеяниях немецко-фашистских войск на территории Ростовской области. Оно включает 273 листа. Дело начато в феврале 1943 года и закончено в сентябре 1943 года. Материалы этого дела вводятся впервые», – приводит слова главы регионального отделения Российского исторического общества РИА «Новости».

Пономарева уточнила, что среди рассекреченных документов есть письма, отчеты, выдержки из допросов, а также показания свидетелей, переживших оккупацию Ростовской области.

В материалах подробно описаны методы работы нацистов. В документах названы те, кто несут ответственность за преступления, – вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.

«Хорошо просматриваются категории населения, против которых были осуществлены эти действия. <…> Содержатся фамилии, цифры. Цифры, конечно, нужно верифицировать, сопоставить с уже имеющимися данными», – отметила глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону.

Ценность документа, по мнению Пономаревой, определяется и тем, что в нем присутствует привязка к местности практически по каждому из районов. В деле есть протокол, который описывает подробно количество человек, расстрелянных в Змиевской балке.

«Более того, там упоминается еще поселок Змиевка 2. То есть, помимо этих расстрелов, есть подробные сведения, которые дополняют уже имеющиеся», – рассказала она.

Змиевская балка – бывший поселок, ныне часть Ростова-на-Дону, где в августе 1942 года были убиты, по разным данным, от 9 до 27 тыс. человек, большинство из которых были евреями.

Напомним, 14 февраля Ростов-на-Дону отмечал 77-летие освобождения от фашистов.