Алена Хмельницкая возмутилась действиями граждан РФ при коронавирусе

24.03.2020, 22:09, Разное

Российская актриса Алена Хмельницкая находится на добровольном карантине из-за сложившейся ситуацией в Москве. Она оказалась недовольна поведением соотечественников в период коронавируса.

Алена Хмельницкая десятый день сидит дома в изоляции. Она не читает книг, не смотрит фильмы, не пытается занимается иностранным языком, а занятия спортом не приносят отечественной актрисе прежней радости. Во время карантина она думала о всяком, а одну из мыслей изложила в письменном виде в социальной сети Instagram.

Российская знаменитость порассуждала о поведении некоторых граждан России, которые якобы страдают от «национального пофигизма», не хотят находиться дома и не предпринимают правильных мер защиты против коронавируса. Артистка отметила, что положение дел в российской столице ее не устраивает. Алену Хмельницкую возмутил факт работы торговых центров и метрополитена мест с большим скоплением людей. По словам актрисы, в настоящее время самый правильный шаг оставаться дома. Она принесла свои извинения за столь откровенное высказывание и выразила надежду, что у нее откроется «второе дыхание», которое поможет перебороть карантин. «Буду снова весела и бодра», – подчеркнула Алена Хмельницкая.

Отечественная артистка родилась в семье деятелей балета. Сейчас ее родители проживают и работают в Германии. Профессиональную карьеру начала в еще в 80-х годах, прославилась благодаря приключенческому фильму «Сердца трех», где она сыграла главную роль. На счету Алены Хмельницкой несколько десятков ролей в кинокартинах и сериалах.