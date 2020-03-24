Спецпредставитель президента попросил помочь гражданской авиации

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24.03.2020, 22:08, Новости дня

В ситуации с коронавирусом надо оказать массированную поддержку гражданской авиации России, сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Это серьезно. Наши авиакомпании уже несут колоссальные убытки. Им надо платить огромные деньги за самолеты – они стоят на земле и не летают по понятным причинам. У нас не только обнулились практически международные рейсы, которые приносили наибольшие доходы, но и внутренние рейсы на 15% сократились», – передает РИА «Новости» слова Иванова.

«Поэтому… я бы в первую очередь оказал массированную поддержку нашей гражданской авиации», – добавил он.

На вопрос, будет ли оказана такая поддержка, он ответил: «Надеюсь, да».

Президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.



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