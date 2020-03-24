 

Пользователи Windows 7, 8.1 и 10 оказались под угрозой

24.03.2020, 10:08, Новости дня

Microsoft сообщила о двух критических уязвимостях в Windows 7, 8.1 и 10, которые планируется устранить только в апреле.

Свыше 1 млрд пользователей ПК оказались под угрозой, передает «Российская газета».

Уязвимости позволяют взять под контроль зараженные системы и запускать на них произвольный код. Заражение происходит с помощью открытия файла с вредоносным кодом.

Патч с исправлениями планируется выпустить не раньше апреля, в рамках очередного обновления. Пользователи Windows 7 могут не получить его, поскольку эту ОС уже официально не поддерживают.

Ранее сообщалось, что количество фишинговых писем за последние два месяца выросло на 30%, при этом пятая часть рассылок содержит информацию о коронавирусе.



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