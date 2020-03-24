За последние сутки коронавирус проник еще в пять стран

24.03.2020, 22:06, Разное

Жители еще пяти государств заразились коронавирусом за последние сутки. Инфекция проникла в Сомали, Либерию, Танзанию, Бенин и даже Гренландию, сообщает РИА ФАН.

Тем временем общее число зараженных в мире превысило 380 тысяч. Около 100 тысяч человек выздоровели, свыше 16 тысяч скончались. Наиболее масштабные вспышки эпидемии произошли в Иране, Южной Корее, Италии, Франции, Испании и Германии.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Мар 2020 в 5:16 PDT