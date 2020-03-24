Российская жена темнокожего футболиста сообщила об угрозах

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24.03.2020, 21:53, Новости дня

Россиянка и супруга форварда «Памейраса» Луиса Адриано Екатерина Дорожко заявила, что ей поступали угрозы из-за цвета кожи мужа.

«Много ли слышу насмешек из-за темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. Очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызывать такие эмоции у людей», – сообщила Дорожко в соцсетях, передает РИА «Новости».

Адриано познакомился с Дорожко во время игры за московский «Спартак», он играл за российский клуб с 2017 по 2019 год. Летом 2019 года он вернулся на родину и подписал контракт «Палмейрасом».



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