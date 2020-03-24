В Подмосковье зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

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24.03.2020, 21:53, Новости дня

В Московской области подтверждены шесть новых случаев заболевания коронавирусом, информирует региональный оперативный штаб о ситуации с коронавирусом.

«Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья. Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления», – сообщил штаб в своем Telegram-канале.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 330 тыс. человек. Порядка 1,7 млрд человек в мире предписано не выходить из дома и оставаться на карантине. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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