В апреле в России поднимутся цены на новые автомобили

24.03.2020, 21:53, Разное

Эксперты изучили автомобильный рынок РФ и заявили о том, что в апреле поднимутся цены на новые автомобили. Оценивая ситуацию, они назвали несколько основных причин, создающих давление на стоимость автотранспорта.

Пока эксперты не пришли к единому мнению, но убеждены, как бы не сложились обстоятельства, в апреле в любом случае следует ждать роста расценок на новые машины. Дилеры отмечают, финансовые колебания и падение национальной валюты заставят поставщиков корректировать цены. Кроме того, в стране временно прекращает действие программа “Первый автомобиль”. Некоторые банки уже подняли кредитную ставку, а потому те, кто не сможет внести за транспортное средство сразу полную сумму, в итоге переплатят больше обычного. Вероятно, прайс-листы изменятся у большинства мировых производителей, но на какие порядки, пока не известно.

По первым оценкам, в среднем новые автомобили подорожают на 20-80 тысяч рублей, а потому специалисты рекомендуют приобретать машины в марте, пока рынок не среагировал на мировую экономическую обстановку. При этом отмечается, пандемия коронавируса не окажет серьёзного давления, по крайней мере, на предложение. Производители не информируют о возможных приостановках поставок продукции в дилерские центры, хотя некоторые предприятия уже заявили о приостановке производства. Эксперты ранее также прогнозировали изменение расценок в сторону повышения на вторичном рынке.

Известно, некоторые бренды, не дожидаясь апреля, уже в текущем месяце изменили стоимость своих машин. В числе этих марок Changan, Suzuki, BMW и Lexus.