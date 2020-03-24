 

В апреле в России поднимутся цены на новые автомобили

24.03.2020, 21:53, Разное

Эксперты изучили автомобильный рынок РФ и заявили о том, что в апреле поднимутся цены на новые автомобили. Оценивая ситуацию, они назвали несколько основных причин, создающих давление на стоимость автотранспорта.
Пока эксперты не пришли к единому мнению, но убеждены, как бы не сложились обстоятельства, в апреле в любом случае следует ждать роста расценок на новые машины. Дилеры отмечают, финансовые колебания и падение национальной валюты заставят поставщиков корректировать цены. Кроме того, в стране временно прекращает действие программа “Первый автомобиль”. Некоторые банки уже подняли кредитную ставку, а потому те, кто не сможет внести за транспортное средство сразу полную сумму, в итоге переплатят больше обычного. Вероятно, прайс-листы изменятся у большинства мировых производителей, но на какие порядки, пока не известно.

По первым оценкам, в среднем новые автомобили подорожают на 20-80 тысяч рублей, а потому специалисты рекомендуют приобретать машины в марте, пока рынок не среагировал на мировую экономическую обстановку. При этом отмечается, пандемия коронавируса не окажет серьёзного давления, по крайней мере, на предложение. Производители не информируют о возможных приостановках поставок продукции в дилерские центры, хотя некоторые предприятия уже заявили о приостановке производства. Эксперты ранее также прогнозировали изменение расценок в сторону повышения на вторичном рынке.

Известно, некоторые бренды, не дожидаясь апреля, уже в текущем месяце изменили стоимость своих машин. В числе этих марок Changan, Suzuki, BMW и Lexus.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: Освобождение Будапешта в документах

22.02 / Ирина Шейк назвала русские валенки лучшим «обувным воспоминанием»

06.02 / Джунгария: таинственный враг России и Китая

11.02 / Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек, заболевших — более 42 тысяч

12.03 / В смартфоне Apple iPhone 12 появится 3D-камера World Facing

04.03 / «Все, что она говорит, опровергнуто наукой»: Анатолий Вассерман поделился мнением о Грете Тунберг

07.02 / Диетологи назвали лучшие источники антиоксидантов

06.03 / Женщин в «леопардовом» наряде бесплатно пропустят в Московский зоопарк 8 марта

20.02 / Жуткая история Дорис Битер, которую регулярно насиловали призраки

21.03 / “Я начал кашлять кровью”: известный спортсмен рассказал о своих симптомах коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска