Эксперт: Поправки в Конституцию гарантируют качественную медицинскую помощь людям в глубинке

24.03.2020, 21:53, Новости дня

«Запрос на доступную медпомощь приобрел еще большую значимость в условиях пандемии. Людей волнует вопрос их защищенности в том числе и посредством Конституции», – сказала газете ВЗГЛЯД общественник Екатерина Милова, комментируя результаты исследования ВЦИОМ о топ-5 важнейших поправок в Конституцию с точки зрения россиян.

«Тема качественной и доступной медицины всегда волнует людей. Очевидно, что квалифицированная медицинская помощь развита в основном в больших городах. В глубинке дела с этим обстоят не так хорошо. И поправки в Конституцию призваны это изменить», – сказала директор Фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» Екатерина Милова.

«Актуальность квалифицированной медицинской помощи в сознании людей приобрела еще большую значимость из-за пандемии коронавируса. Сейчас эта тема всколыхнула общественное мнение. Люди стараются проявлять большее внимание к своему здоровью и здоровью близких. И опрос ВЦИОМ – яркое тому подтверждение», – отметила Милова.

Напомним, в воскресенье всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в рамках которого россияне назвали топ-5 наиважнейших поправок к Конституции. В их число вошли контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат.

«Что касается детей, то РФ – это страна, где принята семейственность. Дети и родители всегда держатся вместе. В условиях коронавируса мы видим, как дети проявляют заботу о родителях, возвращая то, что получили от них в раннем детстве. Тогда родители следили за нами, теперь мы следим и заботимся о родителях», – подчеркнула Милова. – Потому нет ничего удивительного в том, что людей волнует вопрос их защищенности в том числе и посредством Конституции».

Ранее гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что коронавирус повысил значимость социальных поправок в Конституцию.

В свою очередь общественник Алексей Гусев заявил, что «внесение в Конституцию поправки о детях не даст чиновникам подсократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии».

Напомним, 20 марта ЦИК России утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Также решено увеличить срок проведения досрочного голосования с трех до семи дней.