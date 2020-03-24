Убийцу ребенка в детсаду в Нарьян-Маре отправили на лечение

24.03.2020, 21:48, Новости дня

Убившего шестилетнего мальчика в детсаду в Нарьян-Маре Дениса Поздеева отправили на принудительное лечение и освободили от уголовной ответственности, сообщил окружной суд Ненецкого округа.

«Постановлением суда Ненецкого автономного округа Поздеев Д.А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», – сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Дело рассматривали на выездном судебном заседании в Архангельске судом Ненецкого автономного округа. Суд признал, что Поздеев убил ребенка в детском соду «Сказка» в Нарьян-Маре.

«Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Поздеев Д.А. в момент инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Эксперты считают, что он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Исследовав данное заключение специалистов, суд признан его обоснованным», – пояснили в суде.

Постановление можно обжаловать в течение 10 дней в апелляционном порядке.

В октябре 2019 года в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать ему пройти в спальню, однако не смогли этого сделать.