Коронавирус проник на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт»

24.03.2020, 21:48, Новости дня

Среди личного состава авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения вирусом COVID-19, сообщил и.о. министра ВМС Томас Модли.

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Это первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство. Этих людей поместили в карантин и должны увезти по воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня», – приводит слова Модли РИА «Новости».

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.