Эль Фаннинг и Николас Холт в образах Екатерины II и Петра II в первом тизере сериала “Великая”

24.03.2020, 21:42, Разное

Во вторник, 24 марта, американский стриминговый сервис Hulu представил первый тизер к своему новому творению – сериалу «Великая». Он расскажет о первых годах жизни молодой дочери немецкого князя Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Российской империи. Она выходит замуж за императора российского Петра III и принимает православие, но вскоре разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе. Главные роли, а именно Екатерины II и Петра III в сериале исполнили 21-летняя Эль Фаннинг и 30-летний Николас Холт. В кадре также появятся Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд и другие. Режиссерами проекта стали Гита Патель и Мэтт Шекман, ранее они подарили широкой аудитории такие сериалы как “Ведьмак” (The Witcher) , “Доктор Хаус” (House, M.D), “Фарго” (Fargo) и “Хорошая жена” (The Good Wife). А сценарист и исполнительный продюсер проекта – Тони Макнамара, известная по фильму “Фаворитка” (The Favourite), завоевавшей несколько статуэток “Оскар”.

Создатели отмечают, что этот сериал не будет похож на предыдущие киноработы об одной из ярчайших правительниц в российской истории. В этом сериале будет полно сатиры и черного юмора, а сам сюжет будет представлен в виде сатирических зарисовок, а сценаристы намеренно допустили множество неточностей, не имеющих ничего общего с документальными фактами.

Эль Фаннинг отреагировала на выход тизера на своей странице в Instagram, поделившись воспоминаниями со времен съемок:

Всего месяц назад закончилась работа над сериалом, и вот уже премьера тизера! Играть Екатерину II было для меня огромным даром и честью. Я многому научилась у этой девушки, добивающейся своей власти в патриархальном мире. Пришло время править Россией по-другому!

Мировая премьера сериала состоится уже 15 мая, а в России на языке оригинала – 16 мая.