В гостях у Дэвида и Виктории Бекхэм: экскурсия по их новому пентхаусу в Майами за 49 миллионов долларов

24.03.2020, 21:42, Разное

О том, что Дэвид и Виктория Бекхэм стали владельцами роскошного жилья в Майами, мы писали еще в июле прошлого года: тогда папарацци запечатлели супругов на выходе из строящегося комплекса One Thousand Museum – одного из самых престижных жилых домов города, работу над которым вело архитектурное бюро Захи Хадид. Строительство 62-этажного здания высотой более 200 метров было завершено в конце 2019 года, и теперь это один из самых высоких объектов в Майами. В дом уже въехали первые жильцы, а в сети появились фотографии его интерьеров. Всего в апартаментах стоимостью от 5 до 45 миллионов фунтов стерлингов будет жить 100 владельцев. Бекхэмы, по данным СМИ, стали обладателями одного из самых дорогих пентхаусов в доме – за 42 миллиона фунтов (или 49 миллионов долларов).

Как и все здания, спроектированные Захой Хадид и ее компанией, One Thousand Museum имеет футуристическую изогнутую форму. Часть квартир в доме двухэтажные, а часть – многоэтажные, но во всех имеются панорамные окна от пола до потолка с завораживающим видом на город. На крыше обустроена вертолетная площадка, также к услугам жильцов комплекса – инфинити-бассейн, в том числе также на крыше, бар, spa-салон, салон красоты, джус-бар, сауна, спортивный зал и многое другое. По задумке бюро, здание должно было выглядеть так, будто не имеет жесткой структуры, вместо этого у него “плавающий скелет”.