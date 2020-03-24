Трамп: американцы хотят скорее вернуться к работе

24.03.2020, 21:37, Новости дня

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американцы как можно скорее вернулись к работе, сохраняя при этом безопасную дистанцию, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что совместить это, возможно, не удастся.

«Наши граждане хотят вернуться к работе, – написал Трамп в «Твиттере» во вторник утром. – Они будут придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию и всему остальному, а за пожилыми людьми будут присматривать с любовью и заботой. Мы можем сделать и то, и другое. Решение не может быть (намного) хуже, чем проблема!»

С аналогичными комментариями Трамп выступил и накануне вечером, беседуя с журналистами в Белом доме.

«Наша страна не предназначена для изоляции», – заявил он в понедельник.

В ходе ежедневного брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом Трамп отметил, что большая команда работает над следующими шагами, призванными прекратить практически полную остановку крупнейшей экономики мира.

По словам президента, в какой-то момент страна должна «открыться и начать двигаться». Судя по этим заявлениям, Трамп пытается сопоставить риск от распространения эпидемии COVID-19 с экономическим ущербом, вызванным закрытием большинства компаний.

Президент полагает, что количество смертей в результате затяжного экономического кризиса может оказаться выше, чем количество жертв вируса в США. По словам Трампа, смертность от коронавируса составляет менее 1 процента, что значительно ниже, чем ожидалось.

«Америка скоро снова возобновит работу», – заверил Трамп, пояснив, что речь идет не о трех-четырех месяцах, как прогнозируют некоторые эксперты, предупреждающие, что связанная с вирусом угроза не отступит быстро.

По словам президента, если бы врачам дали волю, они бы «закрыли весь мир».

В прошлый понедельник Трамп представил 15-дневнй план Центров по контролю и предотвращению заболеваний, нацеленный на замедление роста числа новых случаев. Для этого большинство людей попросилии оставаться дома. Кампания должна закончиться 31 марта, однако многие ожидают, что ее продлят.

По словам Трампа, губернаторам будет предоставлена «большая свобода действий».

Советник президента по экономике Ларри Кадлоу во вторник сказал журналистам, что в стране есть зоны, где вирус менее распространен. «Мы не отходим от рекомендаций медиков, но звучат настоятельные призывы открыть экономику», – отметил он.

Исполнительный директор Института всемирного здравоохранения при Северо-Западном университете доктор Роберт Мерфи в интервью «Голосу Америки» выразил надежду, что рекомендации по поводу социального дистанцирования не будут смягчены преждевременно из опасений за состояние экономики.

«Я в ужасе. Остается надеяться, что штаты проигнорируют эти распоряжения», – отмечает Мерфи, профессор медицины и биоинженерии.

По его словам, такой шаг стал бы печальным способом «проверить закон Дарвина».

Некоторые политики, в том числе член Палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни, предостерегают против смягчения ограничений.

«Нормально функционирующей экономики не будет, если наши больницы окажутся перегружены, а тысячи американцев всех возрастов, в том числе врачи и медсестры, будут умирать из-за того, что мы не приняли необходимые меры для прекращения распространения вируса», – написала она в «Твиттере».

Несколько американских штатов в понедельник объявили о введении новых ограничений, тем самым увеличив количество людей, которые должны оставаться дома, до трети населения.

Опросы показывают, что в среднем республиканцы, по сравнению с демократами, относятся к пандемии менее серьезно и более склонны верить в то, что СМИ преувеличивают угрозу.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Соединенные Штаты могут стать следующим эпицентром пандемии, отмечая, что за последние сутки 40 процентов новых случаев, зафиксированных в мире, приходятся на США.

«У них очень крупная вспышка, которая стремительно набирает интенсивность», – отметила во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Соединенные Штаты занимают третье место в мире по числу случаев заражения после Китая и Италии. На данный момент в стране зафиксировано 46 000 подтвержденных случаев и около 600 смертей.