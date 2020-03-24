Трамп просит Конгресс ускорить принятие законопроекта о помощи экономике

24.03.2020, 21:37, Новости дня

Президент Дональд Трамп во вторник обратился к членам Конгресса с требованием как можно быстрее завершить переговоры о пакете экономической помощи на сумму 2 триллиона долларов, чтобы помочь американским рабочим и предприятиям, серьезно пострадавшим от пандемии коронавируса.

«Конгресс должен одобрить сделку без всякой ерунды – сегодня же, – написал Трамп в «Твиттере». –Чем больше (времени) это займет, тем сложнее будет запустить нашу экономику. Пострадают наши рабочие!»

Трамп, вслед за лидерами республиканцев в Конгрессе, пожаловался на то, что демократы пытаются внести в законопроект о срочных экономических мерах проекты, не связанные с восстановлением экономики после пандемии коронавируса.

«Речь идет не о нелепом “Новом зеленом курсе”, – написал Трамп, имея в виду предложения демократов по защите от глобальных климатических изменений. – «Речь идет о возвращении наших великолепных работников и компаний НАЗАД К РАБОТЕ!»

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщают, что Белый дом согласился включить в законопроект меры усиленного контроля за программой кредитования крупных компаний на 500 миллиардов долларов. Это было ключевым требованием демократов, которые выражали опасения, что без дополнительной проверки некоторые предприятия могут увольнять своих сотрудников или использовать государственные деньги для выкупа акций или повышения зарплат руководителям.

Министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что участникам переговоров все предстоит решить «небольшое количество вопросов» еще предстоит решить, добавив, что, скорее всего, соглашение между двумя партиями будет достигнуто «уже сегодня».

В понедельник вечером Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, сказал, что «осталось несколько небольших разногласий», которые, впрочем, не помешают участникам переговоров вскоре достичь «окончательного соглашения».

Призывая американцев оставаться дома, чтобы предотвратить распространение смертельного инфекционного вируса, Трамп также прокомментировал негативное воздействие коронавируса на американскую экономику, крупнейшую в мире.

В понедельник он сказал: «Америка… скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро, намного раньше, чем через три или четыре месяца, как предлагал кто-то, намного раньше…»

Пелоси призвала проявить большую осторожность, прежде чем ослаблять ограничения на домашний карантин для населения. По словам спикера, «страна должна принять это решение, и дело не в том, что старые больные люди должны умирать, чтобы рынки могли процветать. Я слышала это в некоторых беседах. Речь идет о том, как мы решаем эту проблему с научной точки зрения; принимая решения на основе фактических данных».

Пакет помощи направлен на стимулирование экономики США путем отправки прямых выплат более чем 90% американцев и огромному числу американских предприятий, чтобы помочь им справиться с возрастающими последствиями коронавируса.

Большинство американских семей, состоящих из четырех человек, получат помощь в размере 3000 долларов, при этом в пакет помощи также входит программа кредитования на 500 миллиардов долларов для предприятий, городов и штатов, и еще 350 миллиардов долларов для помощи малым предприятиям в покрытии расходов на выплату заработной платы сотрудникам на время вынужденного простоя.

Демократы критикуют программу кредитования крупных компаний на сумму 500 миллиардов долларов за отсутствие контроля за тем, как будут расходоваться эти деньги. В результате стороны пришли к соглашению о создании контрольной группы, которая будет проверять расходование государственных средств для того, чтобы гарантировать, что деньги будут потрачены надлежащим образом.