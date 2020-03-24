В Ивано-Франковске коронавирусом заразилось две медсестры
24.03.2020, 21:31, Новости дня
В Ивано-Франковске две медсестры заразились коронавирусом. Об этом 24 марта hromadske сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Медсестры контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла от коронавируса.
По словам мэра, состояние медсестер оценивается как средней тяжести, у них высокая температура и бронхит, но в реанимационных мероприятиях женщины не нуждаются.
Он добавил, что это не новые случаи инфицирования. Они входят в пять ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.
По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, три человека умерли, один вылечился.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.
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