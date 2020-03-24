 

На острове Пасхи первый случай коронавируса. Это самый удаленный обитаемый остров в мире

24.03.2020, 21:31, Новости дня

На острове Пасхи (провинция Исла-де-Паскуа, Чили) зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в Facebook муниципалитет Рапануи (местное название острова).

Никаких деталей о пациенте в сообщении не приводится, кроме того, что он (или она) находится в стабильном состоянии. Где и при каких обстоятельствах заразился житель острова Пасхи, тоже не сказано.

Расположенный в юго-восточной части Тихого океана остров Пасхи (наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике) – самый удаленный обитаемый остров в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3,5 тыс. км.

DETECTAN PRIMER CASO DE #CORONAVIRUS EN RAPA NUI. Lamentamos comunicar que se confirma el primer caso de #covid19…

Posted by Municipalidad de Rapa Nui on Esmaspäev, 23. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 407 тыс., умерло более 18,2 тыс. человек.

В Чили, по информации университета, подтверждено 922 случая COVID-19, два человека скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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