 

В Тернопольской области количество зараженных коронавирусом увеличилось до 4

24.03.2020, 21:31, Новости дня

Количество зараженных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 4. Об этом 24 марта сообщили на странице государственного учреждения “Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины” в Facebook.

В центре рассказали, что по состоянию по 17.30 в области зарегистрировано шесть новых подозрений на COVID-19. Всего с начала вспышки медикам поступило 41 сообщение о подозрении на коронавирус, 30 из них не подтвердились, 7 еще проверяют.  

Posted by ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" on Teisipäev, 24. märts 2020

Ранее было известно о двух случаях заражения в области.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на день 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, три человека умерли, один вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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