Трамп заявил, что ограничения приведут к росту числа жертв коронавируса
24.03.2020, 21:30, Новости дня
Число жертв коронавируса в США может возрасти, если оперативно не отменить санитарные ограничения, введенные в стране на сегодняшний день, сообщил президент Дональд Трамп.
«Я уже говорил о том, что лечение не должно быть хуже самой проблемы. С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации. Мы должны перевести страну на рабочий режим», – сказал Трамп в интервью Fox channel, информирует ТАСС.
Напомним, число жертв коронавируса в США возросло до 600 человек, заражены почти 50 тыс.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.
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