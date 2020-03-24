Комаровский порекомендовал необходимые лекарства на время пандемии коронавируса

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24.03.2020, 21:30, Разное

Врач-педиатр Евгений Комаровский порекомендовал лекарства, необходимые в домашней аптечке в связи с угрозой коронавируса. Конкретного препарата для лечения или вакцины пока не существует.
Доктор Евгений Комаровский отметил, что обязательно должны быть в наличии жаропонижающие препараты, например, парацетамол или ибупрофен, солевые растворы для промывания носа. В некоторых случаях могут понадобиться капли с сосудосуживающим эффектом. Специалист советует обратить внимание на средство для пероральной гидратации, помогающее восполнить потери жидкости в организме. Чаще всего оно представлено в виде порошка, который разводится в определенном количестве воды. Таким раствором нужно поить ребенка. В нем в необходимых пропорциях и концентрациях представлены калий, натрий и другие вещества, препятствующие обезвоживанию.

ВОЗ рекомендует при отсутствии готовых препаратов приготовить такое средство в домашних условиях. Для этого необходимо взять по одной чайной ложке поваренной соли и пищевой соды, а также две столовые ложки сахара. Сухую смесь растворить в одном литре прокипяченной остывшей воды.

Доктор Комаровский подчеркнул, что универсального лекарства против вирусов не существует. Один и тот же препарат кому-то поможет, для другого необходимо будет подбирать иное средство.



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