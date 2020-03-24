Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

24.03.2020, 21:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, однако попросил, чтобы цена на сырье не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса.

Состоявшаяся беседа стала первой попыткой объяснить Эр-Рияду, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике – по мнению аналитиков, сохранение цены на нефть на уровне 20-30 долларов за баррель может разорить примерно половину производителей сланцевой нефти, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

«Поддерживайте цены низкими, но приемлемыми для США. Разговор не был трудным. Это было что-то вроде: хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе», – отметил бывший представитель администрации, обеспокоенный тем, что дальнейшее падение цен более чем на 25% застало власти США врасплох.

В свою очередь старший аналитик в компании Rystad Energy Паола Родригес-Масью заявила, что Трампу, возможно, удастся убедить Эр-Рияд сократить добычу нефти, однако серьезных рычагов воздействия у него мало. Как считает Родригес-Масью, лучшим вариантом было бы напомнить саудовским властям о действиях Вашингтона, в том числе относительно дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Как отметила аналитик, реакция Вашингтона на этот случай была очень мягкой в сравнении с реакцией других стран Запада.

Кроме того, бывший американский чиновник рассказал, что в администрации с этой идеей в целом согласны. «В этой администрации есть такой настрой: мы вас поддерживали, когда никто этого не делал. <…> Кто оставался рядом с вами, когда вы были международным изгоем?» – рассказал он.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Эксперты полагают, что реализация этой идеи поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой.