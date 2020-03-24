Эксперты рассказали, почему нельзя заводить детей на карантине

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24.03.2020, 21:30, Разное

Учёные провели исследование, выясняя, какое влияние на организм оказывает ситуация, связанная с COVID-19. Они выяснили, на карантине нельзя заводить детей, и рассказали, по какой причине этого лучше не делать.
Сотрудники Университета Мэриленда попытались установить, как необходимость находиться на карантине влияет на людей и их здоровье, в частности на детородную функцию. Некоторые люди предполагают, что находясь дома, они могут наладить интимные отношения со второй половинкой и даже завести детей, но этого делать не рекомендуется. Всему виной стрессовое состояние будущих родителей. Из-за постоянного напряжение их организм может работать неправильно, а это впоследствии скажется на здоровье плода. Переживания и психологическое напряжение меняет состав спермы. Изучение ситуации позволило установить, в нервном состоянии у мужчины изменяются внутриклеточные пузырьки, называющиеся везикулами. Они отвечают за транспортировку липидов, нуклеиновых кислот и белков к половым клеткам, пребывающим в стадии созревания. Если они окажутся нарушенными, плод может развиваться с отклонениями.

Исследование показывает, гормоны стресса оказывают влияние на состав РНК, меняя его. Белки также претерпевают изменения, а это в итоге приводит к изменениям при формировании у эмбриона мозга. Пока учёные не знают точного ответа, как именно эти изменения отражаются на малышах, но не исключено, что возможны негативные последствия.



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