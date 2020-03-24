Эксперты рассказали о неожиданном методе похудения
24.03.2020, 21:28, Новости дня
Новое исследование помогло ученым в открытии необычного метода похудения.
По словам специалистов, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно держать прибор не в той руке, к которой человек привык. Ученые советуют левшам есть правой рукой, а правшам – левой. С помощью такого метода количество съеденной пищи уменьшится в разы, а вес нормализуется.
Для проверки своей теории ученые провели эксперимент. Выяснилось, что, когда во время приема пищи добровольцы ели другой рукой, они ели на 30% меньше обычного. По мнению специалистов, такой метод позволяет человеку увеличивать продолжительность приема пищи. Это помогает организму быстрее передавать сигналы о насыщении в мозг.
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