Озноб и кашель: Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

24.03.2020, 21:25, Новости дня

Шведская экоактивистка Грета Тунберг считает, что могла заразиться коронавирусом COVID-19. По ее словам, она испытывает характерные симптомы.

Соответствующее заявление Тунберг сделала на своей странице в Instagram. 17-летняя девушка рассказала, что самоизолировалась после возвращения из поездки по Центральной Европе. Около десяти дней назад у нее появились следующие симптомы: кашель, озноб, боль в горле и усталость. Такие же и даже более сильные признаки коронавируса испытывает и ее отец, вернувшийся вместе с ней из Брюсселя.

По словам Греты Тунберг, в Швеции человек не может провериться на наличие COVID-19, если ему не нужна неотложная медицинская помощь. Людям, испытывающим недомогание, врачи рекомендуют оставаться дома на самоизоляции.

Шведская экоактивистка отметила, что не тестировалась на коронавирус, но подозревает, что заразилась им. По словам девушки, сейчас она чувствует себя лучше.

Тунберг отметила, что многие молодые люди могут вообще не испытывать никаких симптомов, что делает болезнь коварной. Таким образом заразившиеся передают вирус тем, кто находится в группе риска. Экоактивистка призвала молодежь нести ответственность за свои поступки и следовать советам экспертов, а также местных властей. Кроме того, Тунберг призвала людей оставаться дома, чтобы замедлить распространение вируса.