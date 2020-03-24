Чем коронавирус отличается от гриппа, и как перестать паниковать?

24.03.2020, 21:20, Новости дня

О коронавирусе за последние дни все мы узнали гораздо больше, чем о жизни ближайших соседей и даже, возможно, о жизни собственных детей. Научных ссылок, мнений, терминов и слухов становится с каждым днём всё больше. Перенасыщение данными подавляет людей и часто вызывает тревогу. Кто-то говорит, что коронавирус не страшнее гриппа, а кто-то считает его новой чумой. В этой статье пытаемся максимально просто разобраться в этой теме, а заодно поговорить и про профилактику.

Чем коронавирус отличается от гриппа или ОРВИ

Главное отличие — это то, как вирус ведет себя в организме человека. SARS-Cov-2 (так ученые назвали новый коронавирус) проникает в клетку через особые рецепторы AПФ-2. Причем чаще сначала он связывается с эпителиальными клетками легких и поражает нижние дыхательные пути. Это сказывается на симптомах и развитии осложнений. Для COVID-19 не типичны насморк или чихание, а вот высокая температура и кашель встречаются часто. Кроме этого, может появляться одышка, чего не бывает при ОРВИ и гриппе. Для развития симптомов корнавируса требуется около пяти дней, а для гриппа — два дня. Это потенциально дает людям больше времени для бессимптомного распространения болезни, прежде чем они узнают, что больны.

В этой таблице можно увидеть наглядную разницу между симптомами коронавируса, ОРВИ и гриппа.

Что заразней: грипп vs коронавирус

Инкубационный период — это время между заражением и появлением симптомов. У

у гриппа он 1-4 дня, а у коронавируса 1-14 дней. Это значит, что грипп выявляется быстрее. Это позволяет быстрее диагностировать болезнь и изолировать пациента, а значит снизить распространение инфекции.

Заразность специалисты сравнивают по показателю R0. Он говорит, скольких человек в среднем заразит один носитель вируса. У гриппа R0 – 1-2 человека, а у коронавируса – 3-5 человек. Утешим вас — коронавирус не самый заразный среди вирусов. Например, R0 кори – 12-18 человек. Но факт остаётся фактом: коронавирус практически в два раза заразней гриппа.

Как долго коронавирус активен, и как его убить?

Коронавирус погибает при температуре +56 °C за 10 минут. Спирт и хлоргексидин разрушают коронавирус за 2 минуты. Все популярные гели-санитайзеры (в основе которых больше 60% спирта) убивают коронавирус в течение 30 секунд.

Кварцевание помещений тоже хорошо справляется с коронавирусом. Время зависит от мощности лампы, но в среднем достаточно подвергать помещение ультрафиолетовому излучению около 15 минут. Но стоит понимать, что этот метод опасен для человека, поэтому не нужно таким способом стерилизовать руки (или в принципе находится в помещении при кварцевании). Ультрафиолетовые лампы могут вызвать раздражение кожи, ожог сетчатки и даже спровоцировать онкологию.

Какие меры соблюдения гигиены и карантина эффективны, а какие избыточны?

Точно известно, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Больной человек информирует его при кашле или чихании. Частицы мокроты могут не только попасть сразу в живой организм, но и оставаться на поверхностях какое-то время. Это значит, что если больной чихнул себе в руку, а потом потрогал ручку двери — вы можете перенести коронавирус себе на руки. Потерев потом глаза или нос, вы заразитесь этой инфекцией.

Что это значит для вас?

Стоит отказаться от поцелуев и пожатия рук при встрече с друзьями. Если вы болеете и вынуждены общаться с людьми — наденьте маску. Можно это делать при посещении любых людных мест — вы можете быть скрытым носителем и передавать вирус даже без особых симптомов. На улице достаточно сохранять дистанцию с прохожими, поскольку вирус через мокроту не распространяется дальше чем на 1,5-2 метра.

Не нужно покупать иммуномодуляторы или БАДы, обещающие поддержать защитные силы организма. Эти средства не обладают доказанной эффективностью, а значит вы впустую потратите деньги.

Научных исследований о том, защищает ли чеснок от коронавируса, вампиров и суккубов мало. Но Всемирная организация здравоохранения не считает это средством против COVID-19. Промывать нос солевым раствором также не поможет в профилактике этого вируса. Можно не мучать здоровых детей многократными вливаниями и впрыскиваниями: неважно, домашнего или фармпроизводства солевой раствор. Это средство мнимого самоуспокоения, которое в реальности только измотает вас и ваших близких.

Не пытайтесь превратить свой дом или своё тело в стерильный бокс. Для помещений достаточно регулярных проветриваний и влажной уборки.

Частые горячие ванны, обработка всего тела спиртовыми растворами или хлоргексидином не помогут в борьбе с вирусом, но могут нанести дискомфорт, вред здоровью и коже. Достаточно не трогать грязными руками нос, глаза и рот. А самое главное — чаще мыть руки с мылом (как минимум 20 секунд) или пользоваться антисептиком для рук, где как минимум 60% спирта в составе.

Бесконечное перестирывание или кипячение вещей – не слишком хороший способ. Большинство специалистов, и ВОЗ разделяет эту точку зрения, говорят о малой устойчивости коронавируса во внешней среде. Скорее всего, он способен прожить не более нескольких часов вне своего носителя. Поэтому ваши джинсы и куртка не заслуживают каждодневных пыток, а дополнительная нагрузка по дому только измотает вас физически и морально. Конечно, стоит менять уличную одежду на домашнюю, но за несколько часов вирусы в уличных вещах (если они там будут) инактивируются самостоятельно.

Домашние животные и насекомые не являются переносчиками коронавируса. Не следует с подозрением смотреть на питомцев или бояться скорого сезона комаров.

Не распаковывать, выкидывать или не забирать посылки от алиэкспресса – паническая и лишняя мера. Вообразим, что где-то в Китае носитель коронавируса кашлянул на покупку, которую затем герметично упаковали в посылку – вирус проживёт даже в этих, весьма выгодных для себя условиях, максимум двое суток.

Посылки из Китая идут гораздо дольше.

И, конечно же, основной вопрос карантина, кто прав. Те, кто запасают продукты? Или те, кто ходит в магазины каждый день, словно бы игнорируя условия карантина?

Суть карантина – в снижении числа новых случаев болезни и купировании эпидемии. При этом, совершенно очевидно, что люди живут в разных условиях. Одних перевели на дистанционную работу, другие вынуждены продолжать лично посещать рабочее место. У кого-то есть финансовая и территориальная возможность купить запасы впрок и обустроить дома мини-склад, а кто-то лишён этой возможности. Общего рецепта для всех нет.

Действовать следует, исходя из своих обстоятельств и возможностей. Тотальные перебои с продуктами нас не ждут. Все ритейлеры хором утверждают, что магазины хоть и пустеют быстрее в связи с массовыми закупками, но склады полны товара. Полки регулярно пополняются и будут пополняться. Те люди, кто закупили круп и консервов на месяц вперёд, не оставили без еды тех, кто делать запасы не имеет желания или возможности. Зато «запасливые» снизили частоту посещения магазинов, максимально соблюдая условия карантина. Благодаря им, места массовых посещений стали безлюдней. Эта стратегия вряд ли заслуживает осуждения. Как не заслуживают агрессивных выпадов и те, кто вынужден ходить на работу, ездить в метро или регулярно бегать по магазинам.

Постараемся чаще мыть руки и не чихать друг на друга. Будьте здоровы!

Ольга Никифорова