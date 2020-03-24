В РФ собрались создать онлайн-тест по симптомам коронавируса

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24.03.2020, 21:16, Новости дня

В рамках акции «Мы вместе» в РФ собираются разработать онлайн-тест по определению симптомов коронавируса, сообщил председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

«Мы с коллегами из профильных служб планируем разработать онлайн-тест по определению симптомов коронавируса», – передает его слова РИА «Новости».

Метелев уточнил, что находящиеся в зоне риска граждане смогут пройти тест, после чего при обнаружении симптомов обратиться на правительственную горячую линию или вызвать врача на дом.

«Важно, чтобы люди не шли сами в поликлинику, чтобы они сами не гуляли по улице, когда находятся в состоянии наличия этих симптомов, и через этот онлайн-тест на сайте они могли бы эти симптомы выявить», – заключил Метелев.

Агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса по всей стране, был запущен 21 марта на сайте мывместе2020.рф. Организаторами выступили Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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