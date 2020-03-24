Ликвидированный в Уфе боевик оказался членом ИГ

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24.03.2020, 21:16, Новости дня

Ликвидированный в субботу спецназовцами ФСБ житель Уфы Бекзотжон Мурзакаримов был связан с запрещенным в РФ «Исламским государством», он готовил теракт в городе, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

УФСБ возбудило уголовное дело по факту подготовки теракта, а СК расследует дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного ношения огнестрельного оружия, информирует «Коммерсант».

Информация о роде деятельности убитого, его происхождении и времени нахождения в Уфе следствие не раскрывает.

Напомним, в субботу под Уфой был ликвидирован боевик, который на требование сложить оружие открыл огонь. Его нейтрализовали в ходе перестрелки. У него был пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Позже было опубликовано видео с места ликвидации боевика.



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