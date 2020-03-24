Мнение: Убегаем, но мужественно

24.03.2020, 21:10, Разное

Сбежавший на Валдай Путин – прекрасная иллюстрация моральных качеств сегодняшней правящей элиты. Эпидемия – это своего рода война. В ней нет видимого врага, но сражения уже идут, и идут везде. С переменным, как водится, успехом. В такой ситуации руководство должно не просто демонстрировать свое единство с народом, а быть его частью. Великие княжны и дворянские дочери надевали халаты и шли в госпитали к раненым, сын генсека садился в самолет и летел в бой, сын генерала не отсиживался в штабе, а погибал в бою с боевиками Дудаева. Налог кровью – это важнейший платеж элиты, которая доказывает свое право властвовать в том числе и собственной жизнью. Если потребуется.

Бегство президента, конечно, можно оправдать необходимостью поддерживать устойчивость высшего руководства и его неизмеримо большей ценностью для страны, чем жизнь какого-то пролетария. Но почему-то высшее руководство не драпало из блокадного Ленинграда, не линяло из осажденной Москвы. Моральная сторона вопроса была не менее важна, чем организационно-политическая.

Новые времена – новые герои. Сегодня стратегический бросок в кусты при любой опасности – непременный атрибут Лидера нации. И чем мельче душонка Лидера, тем громче оправдания его трусости. Наверное, поэтому нынешних кремлевских бандитов не желают принимать в западную элиту. Можно иметь миллиарды украденных у народа денег, но купить моральные качества нельзя даже за все эти деньги.