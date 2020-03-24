 

Настя Каменских призвала фанатов посетить онлайн-тренировку

24.03.2020, 21:09, Разное

Популярная исполнительница Настя Каменских решила запустить курс дистанционных персональных тренировок для поклонников, которые, как правило, сидят на карантине в связи с коронавирусом. По её словам, первые отзывы были очень положительными, поэтому на первом пробном уроке дело точно не закончится.
В подписи к недавней публикации знаменитость отметила о важности поддержки и мотивации в такой период. Сейчас певица разрабатывает для поклонников специальную программу тренировок. «Хочу делать вам тонкие талии, стройные ноги и подтянутые руки! Первая тренировка состоится 25 марта в 9 утра», – отметила Каменских.

В комментариях к публикации поклонники признались, что очень ждут тренировку и попросили певицу не удалять запись прямого эфира. За считанные часы пост набрал свыше 155 тысяч лайков.



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