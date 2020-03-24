Ученые: Мужское бесплодие может стать последствием коронавируса

24.03.2020, 21:09, Разное

Ученые считают, что последствиями коронавируса может стать мужское бесплодие. COVID-19 может влиять на репродуктивную функцию.

Ученые РФ не отбрасывают возможность возникновения бесплодия у пациентов, которые перенесли коронавирус. Через рецептор ACE2 вирус попадает в клетки, экспрессируясь в яичниках. Как минимум у 6 людей, которые скончались от коронавирусной инфекции, вызван тяжелый острый респираторный синдром и последующее воспаление яичек. Было зафиксировано разрушение зародышевых клеток, малое количество или полное отсутствие сперматозоидов, также замечена инфильтрация лейкоцитов.

Общеизвестно, что у 73% людей болезнь может протекать без симптомов, но исследования гласят, что у некоторых людей происходят изменения в легких, фиксирующиеся с помощью компьютерной томографии. Из информации о влиянии вируса на яички следует, что специалисты еще не изучили всевозможные риски после коронавируса.

Русские доктора согласны с мнением китайских ученых о вероятном воздействии вируса на репродуктивную функцию, но раньше отвергали гипотезу возможного бесплодия у мужчин. Специалисты подчеркивают, что такую проблему детально не изучали.