 

Ученые: Мужское бесплодие может стать последствием коронавируса

24.03.2020, 21:09, Разное

Ученые считают, что последствиями коронавируса может стать мужское бесплодие. COVID-19 может влиять на репродуктивную функцию.
Ученые РФ не отбрасывают возможность возникновения бесплодия у пациентов, которые перенесли коронавирус. Через рецептор ACE2 вирус попадает в клетки, экспрессируясь в яичниках. Как минимум у 6 людей, которые скончались от коронавирусной инфекции, вызван тяжелый острый респираторный синдром и последующее воспаление яичек. Было зафиксировано разрушение зародышевых клеток, малое количество или полное отсутствие сперматозоидов, также замечена инфильтрация лейкоцитов.

Общеизвестно, что у 73% людей болезнь может протекать без симптомов, но исследования гласят, что у некоторых людей происходят изменения в легких, фиксирующиеся с помощью компьютерной томографии. Из информации о влиянии вируса на яички следует, что специалисты еще не изучили всевозможные риски после коронавируса.

Русские доктора согласны с мнением китайских ученых о вероятном воздействии вируса на репродуктивную функцию, но раньше отвергали гипотезу возможного бесплодия у мужчин. Специалисты подчеркивают, что такую проблему детально не изучали.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.03 / «Живое» исполнение Григория Лепса в честь 8 марта разочаровало поклонников

07.03 / Россия пыталась помешать, повлиять на расследование катастрофы рейса MH17 по нескольким направлениям

19.03 / Ирина Шейк поддержала Италию в стильном фотопроекте против коронавируса

05.03 / Скандалы: Марат Хуснуллин стал рекордсменом по штрафам

17.02 / Меган Маркл и принц Гарри впервые замечены вместе после “Мегзита”

14.02 / Жительница Коми забила до смерти беспомощную свекровь

17.02 / Мнение: Миф и ресурс

09.04 / Мнение: Диалог: выход из дефолта

16.02 / Мнение: Ушлый Павленский

14.02 / Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска