Николай Басков пообещал устроить Александру Буйнову жаркую вечеринку

24.03.2020, 21:09, Разное

Николай Басков опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, в котором пообещал устроить Александру Буйнову яркую вечеринку. Поводом для этого стало 70-летие знаменитости.

Николай Басков обратился к Александру Буйнову со словами поздравления, пожелав коллеге дальнейших творческих успехов и концертов. Хозяин микроблога отметил, именинник является невероятным артистом и поистине заслужил звания человек-эпоха. Его песни любимы и востребованы, а для многих эти композиции стали пророческими. В окончании своего поздравления исполнитель отметил, он обязательно устроит для юбиляра жаркую вечеринку, на которую принесёт огнетушитель. Позже главный блондин РФ опубликовал короткий ролик, объяснив, почему он упомянул предмет пожарного инвентаря. Как оказалось, когда-то он испортил Александру Буйнову день рождения. Будучи приглашённым на праздник, певец опоздал к его началу.

Явившись позже всех, Николай Басков начал исполнять песню и танцевать с огнетушителем. В завершении своего выступления он сорвал ограничительное кольцо начал распылять содержимое баллона на столы, желая создать эффект пенной вечеринки. Тем не менее, сё произошло иначе. Так как огнетушитель оказался порошковым и праздник был полностью испорчен.