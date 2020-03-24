 

МИД назвал условия вывоза украинцев из РФ на спецпоезде

24.03.2020, 21:08, Новости дня

Вывозить из РФ спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия, заявили в МИД России.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба… депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», – сказали в МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, РФ и Украина согласовали передвижение спецпоезда для возвращения граждан из-за коронавирус по маршруту Киев – Москва – Киев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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