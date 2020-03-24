Jyllands-Posten – карантин при правильном подходе помогает укрепить отношения в семье

24.03.2020, 21:01, Новости дня

Режим домашней изоляции, который сейчас вынуждены соблюдать жители многих стран мира из-за пандемии коронавируса, отражается и на отношениях с близкими людьми. Психологи призывают быть терпимее друг к другу и сообща пережить этот уникальный опыт, чтобы не разрушить, а укрепить семью. А некоторые эксперты предсказывают, что через девять месяцев стоит ожидать всплеска рождаемости, пишет Jyllands-Posten.



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«Я не сомневаюсь, что через один-два месяца начнутся разводы», — предупредила в интервью Jyllands-Posten семейный психотерапевт Кристиане Мойленграхт, комментируя возможные последствия домашнего карантина, на котором сейчас находится большая часть населения Дании, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. В то же время она предсказывает, что примерно через девять месяцев в стране можно ожидать всплеск рождаемости, когда после вынужденной домашней изоляции во многих семьях начнут появляться на свет «дети коронавируса», отмечается в статье.

Когда люди заперты дома вместе — это «большое испытание» для их взаимоотношений, на которое также накладывается тревога по поводу здоровья и финансовых последствий эпидемии, поясняет Мойленграхт. По её мнению, в карантине обостряются любые накопленные ранее разногласия: «Когда мы чего-то боимся и чувствуем себя неуверенно, мы часто начинаем слишком сильно на всё реагировать, больше ругаемся, критикуем и укоряем других. И тогда, если между людьми уже есть небольшая трещина или какая-то незримая проблема, возникает риск, что в такой ситуации они ещё больше отдалятся друг от друга».

Сложность заключается ещё и в том, что каждый оценивает ситуацию по-разному, что тоже может спровоцировать конфликты, отмечает психотерапевт. Например, если один человек от природы более боязливый и не хочет выходить на улицу, чтобы не рисковать, другой может относиться ко всему более равнодушно и считать, что нет ничего страшного в том, чтобы сходить за продуктами, — и всё это может стать дополнительным источником споров. Поэтому во время карантина крайне важно «проявлять терпимость» друг к другу, чтобы пережить этот период с минимальными потерями для отношений, призывает Мойленграхт.

Похожие рекомендации в интервью Jyllands-Posten высказал и Фрей Праль, психолог и семейный психотерапевт из Дании. «Терпение должно быть вашей путеводной звездой. Следует признать, что это трудно, ведь все мы сейчас находимся под большим давлением. Но исследования свидетельствуют, что поддержка партнёра — это самое важное в трудные минуты. Напоминайте об этом друг другу, осознайте, что вы сейчас важнее друг для друга, чем обычно», — призывает Праль. По его мнению, такое осознанное восприятие ситуации поможет людям быть более снисходительными друг к другу.

Также крайне важно не зацикливаться на себе и помнить, что каждый член семьи «старается справляться с ситуацией как можно лучше, просто порой на всё не хватает ресурсов», отмечает эксперт. Именно из-за этого чаще всего и возникают семейные ссоры, поясняет Праль: «Когда мы в стрессе, мы зацикливаемся на себе. Сосредоточиваемся на опасностях и угрозах, и всё, что делает партнёр, видим в этом свете. Всё толкуем негативно. Между тем поведение партнёра нужно трактовать с учётом того, что он тоже находится под давлением и может из-за этого быть вспыльчивым».

Оба психотерапевта при этом уверены, что сейчас важное место в отношениях должна занимать «благодарность» друг к другу. Людям рекомендуется быть признательными и ценить то, что они имеют, говорится в статье. «Это даёт возможность уделить внимание тому, что у нас есть, а не тому, чего нет. Мы можем потратить много времени, концентрируясь на том, чего у нас в данным момент нет, — но ведь с этим всё равно ничего не поделаешь! Вместо этого лучше сосредоточиться на том, что получается контролировать: на своём поведении и эмоциях», — советует Мойленграхт.

Кроме того, в подобных нестандартных ситуациях членам семьи важно «брать паузы» и регулярно «отдыхать друг от друга», даже если социальная свобода в определённой мере ограничена, рекомендуют эксперты. «Мы должны иногда давать друг другу свободу, в том числе от детей. Полезно составить график, соответствующий ожиданиям обоих: кто, что и когда делает. Убедитесь также, что у вас есть время друг на друга, когда вы не работаете и не заняты детьми», — рассказал Праль в интервью Jyllands-Posten.

По его мнению, при возможности необходимо каждый день выходить на прогулку, чтобы отвлечься от проблем — например, гулять по берегу моря. Если же такой возможности нет, психотерапевты рекомендуют «забраться на чердак или в подвал», а также обязательно уделить время своим любимым занятиям, сообщается в статье.

«Паре следует по крайней мере на десять минут в день устранять все отвлекающие факторы и уделять внимание только друг другу. Я называю это своего рода контрольной отметкой», — рекомендует Мойленграхт. В этот момент оба по очереди должны рассказать друг другу о своих страхах и ощущениях. При этом важно ни в коем случае не осуждать партнёра, а выражать ему свою поддержку, поясняет эксперт: «Вы просто должны слушать, возможно, держаться за руки. Ведь сейчас, когда мы отрезаны от общества, особенно важно поддерживать физический контакт друг с другом».

Оба семейных психотерапевта подчёркивают, что карантин даёт нам возможность улучшить семейные отношения, говорится в статье. «Когда мы попадаем в стрессовые ситуации, мы теряем способность «присутствовать в моменте» и быть терпимыми. В то же время, если мы позволяем себе такими быть, это может очень хорошо повлиять на отношения. Так что сейчас у нас есть уникальная возможность», — заключил Праль в интервью Jyllands-Posten.