В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса
24.03.2020, 20:54, Разное
Разговоры об отсутствии защиты от коронавируса ученый назвал
ложью. По его словам, в 2000 году российские исследователи опубликовали
научные работы о влиянии некоторых препаратов на иммунную систему.
Специалисты исследовали влияние специальных
клеток – макрофагов – на заболеваемость. В обычной ситуации они
“спят”, но при столкновении с новым возбудителем проявляют
гиперактивность, что приводит к заболеванию.
Получается, что организм сам провоцирует заболевание. Это
касается и пневмонии. Опубликованные российскими учеными в начале нулевых исследования были направлены на изучение свойств
препаратов, подавляющих активность макрофагов, приводит слова Филатова
“Царьград”.
Эксперт призвал народ успокоиться и дождаться конца мая: к
этому времени пандемия COVID-19 должна пойти на спад. С наступлением тепла
любой вирус теряет активность, пояснил Филатов. Ученый призвал не
расслабляться: с началом осени эпидемия может вернуться.
На 24 марта выявлено 379 тысяч случаев заражения
коронавирусом. В Италии число инфицированных превысило 60 тысяч. Непростая
ситуация складывается и в США: за сутки количество заболевших COVID-19 выросло более чем на десять тысяч.
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❗️НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРОНАВИРУСЕ НА СЕГОДНЯ На фоне пандемии коронавируса санкционные войны могут уйти в прошлое. От отмене взаимных ограничений между Россией и Западом заговорили в Кремле. #коронавирус #россия #москва
Пока в Европе и Северной Америке коронавирус стремительно
набирает обороты, Китай близок к тому, чтобы объявить о победе над пандемией. С
25 марта власти снимают карантин с провинции Хубэй, а с 8 апреля снимаются ограничения на въезд и выезд из Уханя и передвижение по городу, возобновляется работа метро. Тотальный карантин в одном из самых населенных регионов КНР ввели
два месяца назад.
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