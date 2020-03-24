В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса

24.03.2020, 20:54, Разное

Разговоры об отсутствии защиты от коронавируса ученый назвал

ложью. По его словам, в 2000 году российские исследователи опубликовали

научные работы о влиянии некоторых препаратов на иммунную систему.

Специалисты исследовали влияние специальных

клеток – макрофагов – на заболеваемость. В обычной ситуации они

“спят”, но при столкновении с новым возбудителем проявляют

гиперактивность, что приводит к заболеванию.

Получается, что организм сам провоцирует заболевание. Это

касается и пневмонии. Опубликованные российскими учеными в начале нулевых исследования были направлены на изучение свойств

препаратов, подавляющих активность макрофагов, приводит слова Филатова

“Царьград”.

Эксперт призвал народ успокоиться и дождаться конца мая: к

этому времени пандемия COVID-19 должна пойти на спад. С наступлением тепла

любой вирус теряет активность, пояснил Филатов. Ученый призвал не

расслабляться: с началом осени эпидемия может вернуться.

На 24 марта выявлено 379 тысяч случаев заражения

коронавирусом. В Италии число инфицированных превысило 60 тысяч. Непростая

ситуация складывается и в США: за сутки количество заболевших COVID-19 выросло более чем на десять тысяч.

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❗️НОВЫЕ ДАННЫЕ О КОРОНАВИРУСЕ НА СЕГОДНЯ На фоне пандемии коронавируса санкционные войны могут уйти в прошлое. От отмене взаимных ограничений между Россией и Западом заговорили в Кремле. #коронавирус #россия #москва

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Мар 2020 в 9:13 PDT

Пока в Европе и Северной Америке коронавирус стремительно

набирает обороты, Китай близок к тому, чтобы объявить о победе над пандемией. С

25 марта власти снимают карантин с провинции Хубэй, а с 8 апреля снимаются ограничения на въезд и выезд из Уханя и передвижение по городу, возобновляется работа метро. Тотальный карантин в одном из самых населенных регионов КНР ввели

два месяца назад.