Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Владимира Путина

24.03.2020, 20:53, Разное

Пациент больницы в Коммунарке в интервью СМИ пояснил о визите президента РФ Владимира Путина. Мужчина сразу же отметил свое удивление, когда увидел президента: оказалось, их предупредили буквально перед самим приходом политика.

«Ко мне в палату зашел главный врач, президент Путин и ещё два человека», – отметил пациент. Глава Российской Федерации поинтересовался состоянием мужчины, а также спросил, когда он поступил на лечение. Что касается экипировки, то президент был одет в тот же комбинезон, что и врачи, только другого цвета. По словам пациента, после двух тестов на коронавирус, ни один из них не подтвердил наличие болезни. Через 1,5 недели будет сделано финальное тестирование.

Напомним, что 2 недели назад представители ВОЗ рассказали о пандемии коронавируса в мире, которая затронула уже более 170 стран мира. По сведениям экспертов из университета Джонса Хопкинса, выявлено более 385 000 случаев COVID-19, 17 000 из них – смертельные. В РФ по состоянию на 24 марта заявляют о 495 случаях недуга.