 

Яна Рудковская собирается в отпуск с семьей на Мальдивы во время пандемии коронавируса

24.03.2020, 20:53, Разное

Продюсер Яна Рудковская призналась, что не исключает поездку на Мальдивы, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса на планете. В соцсетях знаменитость спросила у поклонников, стоит ли ей покидать Россию, так как билеты на самолет датированы 25 марта.
Рудковская пока не знает, как ей поступить: она рассматривает вариант с поездкой, но в то же время не хочет рисковать здоровьем семьи. Интернет-пользователи, безусловно, выступили за второй вариант, призвав её и супруга Евгения Плющенко никуда не уезжать. По словам продюсера, авиасообщение с Мальдивами отменено не полностью, и тот остров, куда они могут вылететь, все еще открыт для туристов.

Часть поклонников удивились подобному заявлению, ведь еще недавно Рудковская добровольно согласилась на 2-недельный карантин. Это связано с посещением столицы Франции – Парижа. Более того, продюсер перенесла празднование дня рождения, к которому готовилась еще с осени прошлого года.



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