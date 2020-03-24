В ОНФ оценили рейтинг ВЦИОМ по поправкам к Конституции

24.03.2020, 20:53, Новости дня

«Рейтинг поправок отражает устоявшиеся взгляды и приоритеты нашего общества», – сообщил газете ВЗЛЯД член Общероссийского народного фронта Илья Демаков, комментируя результаты исследования ВЦИОМ о топ-5 важнейших поправок в Конституцию с точки зрения россиян.

«Очень важно отметить, что практически каждый россиянин, которого спрашивают о важнейших для него поправках к Конституции, отвечает – это забота о детях. В нынешнем опросе эта поправка на одной из первых позиции», – сказал член Центрального штаба Общероссийского народного форонта (ОНФ), заместитель директора петербургской Академии талантов Илья Демаков.

Напомним, в воскресенье всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в рамках которого россияне назвали топ-5 наиважнейших поправок к Конституции. В их число вошли контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат.

По мнению Демакова, данный рейтинг отражает реально сложившийся опыт россиян.

«Именно эти поправки отражают ту живую повседневность, устоявшиеся взгляды и приоритеты, которые характеризуют нашу жизнь. Поэтому когда граждан РФ спрашивают, какие поправки они приветствуют, и они называют именно эти пункты – это прямое отражение того, каким является наше общество», – заключил представитель ОНФ.

Ранее гендиректор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что коронавирус повысил значимость социальных поправок в Конституцию.

В свою очередь общественник Алексей Гусев заявил, что «внесение в Конституцию поправки о детях не даст чиновникам подсократить расходы на инфраструктуру, образование, медицину и социальные гарантии».

Напомним, 20 марта ЦИК России утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Также решено увеличить срок проведения досрочного голосования с трех до семи дней.