 

В РПЦ призвали верующих отказаться от паломничества во время пандемии коронавируса

24.03.2020, 20:53, Новости дня

Верующим следует в период пандемии коронавируса отказаться от паломничества и «сидеть дома», считают в Московском патриархате.

«Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников», – сказал РИА «Новости» глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Он уточнил, что недавно митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с видеообращением, в котором призвал на время отказаться от поездок в Псково-Печерский монастырь.

«Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей», – отметил митрополит.

Иларион добавил, что до 1 апреля в США из-за вируса  закрыты для паломников Монастыри Православной церкви в Америке (ПЦА).

«На экстренном заседании Синода Православной Церкви в Америке после совещания с медицинскими экспертами принято Синодальное послание в отношении эпидемии коронавируса. Монастыри закрываются для приема паломников до 1 апреля», – отметил он.

Так, епархиальные архиереи призваны осуществлять свое попечение о прихожанах «с учетом позиции государственных властей и принимать в координации с Синодом самостоятельные решения об ограничении числа участников богослужений, сокращении числа богослужений или об их временном прекращении (в случае возможных решений светских властей)».

«Священный Синод ПЦА снова рассмотрит ситуацию в конце марта», – отметил глава ОВЦС.

В середине марта Синод Русской православной церкви утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, во время литургии после каждого причастника ложечку должны обтирать пропитанным спиртом платом. А последующую «запивку» – давать каждому причастнику в одноразовой посуде. Также в храмах рекомендовано воздерживаться от целования чаши и рук.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус стал испытанием добродетели верующих.

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