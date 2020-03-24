«Звери» записали песню о карантине
24.03.2020, 20:53, Новости дня
Российская группа «Звери» записала песню о карантине, музыканты опубликовали своеобразный клип, фрагменты которого каждый из участников снял у себя дома.
Видео опубликовал в своем Instagram лидер коллектива Роман Билык.
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В комментариях фанаты отметили, что песня «как нельзя кстати» во время карантина.
«Мои лучики света в карантинном царстве», – пишут комментаторы.
«Очень актуально!» – замечают пользователи.
Ранее певец Гарик Сукачев на фоне ситуации с коронавирусом изменил слова своей знаменитой песни про бабушку, которая курит трубку, и призвал всех мыть руки.
Многие российские звезды активно включаются во флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции.
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