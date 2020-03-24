Астрономы рассказали, как зародились сверхмассивные черные дыры

24.03.2020, 20:53, Разное

Сверхмассивные черные дыры по своим размерам в сотни миллионов раз больше Солнца. До недавнего времени исследователи не могли объяснить, почему данные объекты появились лишь через 800 миллионов лет после Большого взрыва.

По результатам нового исследования была сформирована оригинальная модель более быстрого образования вышеназванных объектов. Было математически доказано, что сверхмассивные черные дыры появились при молодой Вселенной. Впрочем, теорию можно полностью подтвердить с помощью будущих детекторов гравитационных волн: под эти параметры прекрасно подходит телескоп имени Эйнштейна и LISA. Изучение космического гиганта было начато с известной наблюдательной информацией. Многие массивные черные дыры, достигающие центральных областей, начинают сливаться и создают сверхмассивные семена черных дыр.

По итогам дальнейших расчетов, при процессе динамической миграции и слияния звездных черных дыр, сверхмассивный объект в миллионы раз превысит размеры Солнца в среднем за 75 миллионов лет. Согласно данной теории, уже в первых стадиях развития Вселенной после Большого взрыва подобные черные дыры могли существовать.