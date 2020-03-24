Тренера уволили из спортклуба после оскорбления полной женщины

24.03.2020, 20:48, Новости дня

Тренера Артура из спортклуба Нижнего Новгорода уволили после того, как он опубликовал пост с оскорблениями в адрес полной клиентки.

Артур сфотографировал полную женщину на беговой дорожке и написал оскорбительный комментарий, передает канал 360. Его высказывание разошлось по соцсетям, и пользователи возмутились его поведением.

«Смеяться над жирными в спортзале – все равно что смеяться в больнице над больными. Ну и чмо», – написал один из пользователей.

«Если человек пришел в зал изменить себя, к этому относились с уважением», – добавил другой.

В фитнес-клубе «Режим», где произошел инцидент, прокомментировали ситуацию.

«От лица сети приносим свои извинения за неуместный контент, опубликованный на странице одного из тренеров. Подобное отношение к членам клуба мы считаем недопустимым, именно поэтому тренер, позволяющий себе подобное, в клубах нашей сети больше не работает», – сообщили в организации.

В январе японские медики рассказали, как правильное и регулярное употребление обычной питьевой воды может помочь сбросить лишний вес.